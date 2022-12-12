В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Из свердловского гандбола на Олимп КВН. Сергею Светлакову – 45

Газета.Ru

Сергей родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). В семье ждали девочку и даже хотели назвать Анастасией. В школе будущий комик хорошо учился, однако часто подшучивал над учителями. Также любил спорт, увлекался гандболом – его даже пригласили в дубль областной команды. Однако со спортом не срослось, и родители настояли на получении высшего образования – так Светлаков попал в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), где почти сразу возглавил команду КВН. С этой командой вскоре была выиграна Высшая лига КВН. Тогда же он сотрудничал с командой «Уральские пельмени», для которой придумывал шутки.

1/11 Актер Сергей Светлаков на премьере фильма Игоря Твердохлебова Love в кинотеатре «Каро Октябрь», 2021 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/11 Актеры Алексей Панин и Сергей Светлаков (слева направо) в роли красноармейцев во время съемок фильма режиссера Виктора Конисевича «Треск», 2007 год
Фото: Антон Тушин/ТАСС
3/11 Сергей Светлаков, Микки Рурк, Иван Ургант и Владис Пельш на съемках программы «Прожекторперисхилтон», 2009 год
Фото: Ali Magomedov/Global Look Press
4/11 Президент России Дмитрий Медведев общается с участниками проекта Comedy club в резиденции «Горки». Слева — Сергей Светлаков, 2011 год
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/11 Актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков на съемках фильма «Елки-2» в Москве, 2011 год
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
6/11 Маргарита Левиева, Сергей Светлаков и Майкл Мэдсен на съемках фильма «Скорый: Москва-Россия» на аэродроме Дракино, 2013 год
Фото: Комсомольская правда/Global Look Press
7/11 Исполнители главных ролей Сергей Светлаков и Вера Брежнева на премьере фильма «Джунгли», 2012 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/11 Актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков во время съемок фильма «Елки-3» в больнице имени И.М. Сеченова в Москве, 2013 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
9/11 Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Сергей Светлаков после символического паса в матче чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» (Москва) и «Спартак» (Москва), 2017 год
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
10/11 Сергей Светлаков в роли лейтенанта ГИБДД Николая Лаптева в сериале «Наша Russia»
Фото: Кадр из «Наша Russia»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/11 Сергей Светлаков (справа) на презентации фильма «Джунгли» в Сочи, 2012 год
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Затем был переезд. Светлаков не оборвал связи с КВН, а стал писать сценарии для команд вместе с Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым, Сергеем Ершовым и Артуром Тумасяном. Именно этот творческий союз положил начало Comedy Club.

В 2004 году Светлаков пришел на Первый канал работать сценаристом и познакомился с Иваном Ургантом. В квартете с Александром Цекало и Гариком Мартиросяном они начали съемки программы «Прожекторперисхилтон». Примерно в то же время запустился проект «Наша Russia» с другим КВНщиком — Михаилом Галустяном.

Помимо комедий, Светлаков снялся в более чем 20 фильмах. К некоторым из них написал сценарии. Совместно с Ургантом Светлаков стал одним из символов Нового года – все благодаря главным ролям в восьмисерийной франшизе «Елки».

12 декабря Сергею Светлакову исполняется 45 лет.

Общество,Фото,Семен Слепаков,Сергей Ершов,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Михаил Галустян,Александр Цекало,Сергей Светлаков,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители