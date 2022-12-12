В сети «Вкусно – и точка» появится аналог «Биг Мака»

Директор ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил о скором появлении в сети аналога «Биг Мака» «Биг Хит», передает РИА Новости.

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Новинку запустят в продажу в феврале, уточнил он. Предприниматель также подчеркнул, что компания стремилась сохранить вкус «американца».

Ранее компания McDonald's передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

7 декабря Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» объявила о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге. К проекту подключены «Яндекс Еда» и Delivery Club. Пока сервис доступен из ограниченного количества предприятий сети. В столице вывозить еду начнут из 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - из 27.