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40 минут назад

В сети «Вкусно – и точка» появится аналог «Биг Мака»

Лера Букина

Директор ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил о скором появлении в сети аналога «Биг Мака» «Биг Хит», передает РИА Новости.

В сети «Вкусно – и точка» появится аналог «Биг Мака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новинку запустят в продажу в феврале, уточнил он. Предприниматель также подчеркнул, что компания стремилась сохранить вкус «американца».

Ранее компания McDonald's передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

7 декабря Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» объявила о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге. К проекту подключены «Яндекс Еда» и Delivery Club. Пока сервис доступен из ограниченного количества предприятий сети. В столице вывозить еду начнут из 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - из 27.

Сегодня стало известно о планах одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов «Мираторг» и сети ресторанов «Вкусно – и точка» открыть завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Так, строительство может начаться уже в следующем году, а запуск в эксплуатацию ожидается в 2024 году.

Александр Говор,Мираторг,
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