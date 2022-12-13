Брат осужденного в РФ Уилана высказался о действиях США по его освобождению

Семья американца Пола Уилана, отбывающего в России тюремный срок за шпионаж, считает, что его освобождение по-прежнему является приоритетной задачей для администрации США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил брат заключенного Дэвид Уилан.
«Это дает нашей семье уверенность в том, что освобождение Пола Уилана остается во главе списка приоритетов президента (США Джо Байдена), и они не допустят, чтобы у них под ногами проросла трава», — сказал он.
Также он назвал «доброй новостью» объявление о предстоящих переговорах с РФ. По словам Дэвида Уилана, «эти начальные шаги вселяют надежду», что в ситуации с обменом наконец повезет.
Недавно советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Россия на текущей неделе проведут переговоры на высоком уровне о судьбе Пола Уилана.