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36 минут назад

Семья Уилана считает, что его освобождение из России является приоритетом для Байдена

Газета.Ruиещё 6

Семья американца Пола Уилана, отбывающего в России тюремный срок за шпионаж, считает, что его освобождение по-прежнему является приоритетной задачей для администрации США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил брат заключенного Дэвид Уилан.

Брат осужденного в РФ Уилана высказался о действиях США по его освобождению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это дает нашей семье уверенность в том, что освобождение Пола Уилана остается во главе списка приоритетов президента (США Джо Байдена), и они не допустят, чтобы у них под ногами проросла трава», — сказал он.

Также он назвал «доброй новостью» объявление о предстоящих переговорах с РФ. По словам Дэвида Уилана, «эти начальные шаги вселяют надежду», что в ситуации с обменом наконец повезет.

Недавно советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Россия на текущей неделе проведут переговоры на высоком уровне о судьбе Пола Уилана.

Общество,Безопасность,Переговоры,Пол Уилан,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Администрация США,
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