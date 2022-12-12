Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США

Режиссер Александр Молочников и актриса Чулпан Хаматова встретились в американском городе Нью-Йорк . Совместным фото Молочников поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: kislomolochniy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) kislomolochniy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Также вместе с уехавшими из России знаменитостями позировала и Кристина Орбакайте. Певица уже несколько лет проживает на две страны, поэтому часто находится в США.