Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США

Режиссер Александр Молочников и актриса Чулпан Хаматова встретились в американском городе Нью-Йорк. Совместным фото Молочников поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Также вместе с уехавшими из России знаменитостями позировала и Кристина Орбакайте. Певица уже несколько лет проживает на две страны, поэтому часто находится в США.
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» — подписал публикацию Молочников.
Ранее худрук Нового рижского театра Алвис Херманис заявил, что с начала лета 2022 года администрация украинского президента Владимира Зеленского «коммуницирует» с Чулпан Хаматовой, «чтобы поддерживать ее».