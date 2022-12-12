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1 час назад

Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США

Газета.Ru

Режиссер Александр Молочников и актриса Чулпан Хаматова встретились в американском городе Нью-Йорк. Совместным фото Молочников поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США
Фото: kislomolochniy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)kislomolochniy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Также вместе с уехавшими из России знаменитостями позировала и Кристина Орбакайте. Певица уже несколько лет проживает на две страны, поэтому часто находится в США.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» — подписал публикацию Молочников.

Ранее худрук Нового рижского театра Алвис Херманис заявил, что с начала лета 2022 года администрация украинского президента Владимира Зеленского «коммуницирует» с Чулпан Хаматовой, «чтобы поддерживать ее».

Общество,Алвис Херманис,Владимир Зеленский,Чулпан Хаматова,Кристина Орбакайте,Александр Молочников,
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