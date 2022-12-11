На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

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По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.

Помимо этого, россияне закупаются витаминами.

«За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны – 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», — заявили ретейлеры.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков оценил, насколько эффективно медицинские маски защищают людей от гриппа. По его словам, маски доказали свою эффективность во время эпидемии COVID-19.