РЖД опубликовало новый график движения поездов по всей России

"Российские железные дороги" (РЖД) опубликовали новый график движения электричек, поездов дальнего следования и круизов по России - теперь поездов станет больше, сообщает РИА Новости. "В расписании движения на 2022/2023 годы предусмотрено курсирование 598 пар поездов дальнего следования (минус 12 к прошлому году)….

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Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года", - указано в сообщении. На протяжении пандемии коронавируса, РЖД уже отменяло пассажирские перевозки в страны Европы.

Вместо них, на внутрироссийских направлениях, будут назначены поезда между Москвой, Выборгом и Валуйками, Нижним Новгородом и Иваново, а также Санкт-Петербургом и Старым Осколом. Также РЖД вводит в работу новый график для скорого поезда N 55/56 Москва - Екатеринбург - теперь это значительное расстояние будет преодолеваться почти ровно за день - 23 часа 59 минут. Раньше по этому маршруту скорее поезда ходили на два часа дольше.