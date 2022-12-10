В Кашире прошла неделя функциональной грамотности

В период с 5 по 9 декабря в общеобразовательных учреждениях Каширского округа проходила «Неделя функциональной грамотности». Педагоги получили методическую поддержку, а ребята смогли познакомиться с разными профессиями и расширить свой кругозор, а также узнали об интересных местах Московской области. Подробнее рассказала пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Ученики и преподаватели общеобразовательных учреждений организовывали открытые уроки, участвовали в семинарах, играх и марафонах, ходили на экскурсии в подмосковные музеи и на предприятия. Также они посетили колледжи «Московия» и «Ожерельевский железнодорожный колледж». Была возможность встретиться с представителями разных профессий, получить информацию об их работе из первых уст.