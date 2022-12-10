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44 минуты назад

Посольство РФ раскритиковало статью с призывом к бойкоту русской культуры

Lenta.ruиещё 2

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью газеты The Guardian с призывом к бойкоту русской культуры, сообщается на странице диппредставительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Посольство РФ прокомментировало статью с призывом к бойкоту русской культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что издание опубликовало колонку министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в которой он предложил запретить трансляцию русской культуры на Украине.

«Вызывает сожаление, что известная газета публикует столь вопиюще бессовестную статью. К сожалению, игнорирование и подмена фактов, отсутствие внимания к жестокостям киевского режима и введение аудитории в заблуждение относительно России, кажется, стали новой нормой для некоторых газет», — сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что Ткаченко нарушает общепринятый принцип, согласно которому культура, включая всемирно признанных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики. Также подчеркивается, что Россия не относится враждебно к украинскому народу.

«У нас есть проблемы с русофобской, ультранационалистической и ревизионистской идеологией правительства в Киеве, которое привычно попирает права и свободы лиц неукраинской национальности и национальные меньшинства, русское в частности, имитируя европейскую демократию и театрально присягая на верность Западу и НАТОНАТО», — говорится в сообщении посольства.

Ранее итальянский оперный театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки «Бориса Годунова». Музыкальный директор театра Риккардо Шайи заявил, что отменять премьеру оперы по политическим мотивам неприемлемо.

Общество,Риккардо Шайи,Борис Годунов,Александр Ткаченко,НАТО,
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