«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина

Госкорпорация «Роскосмос» в сентябре 2022 года сняла гриф секретности с личного дела первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Русский космос».

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«В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», - отмечается в публикации.

Авторы статьи уточнили, что личные дела военнослужащих по традиции сдавались в архив Минобороны. Для документов Гагарина сделали исключение - их оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

По мнению авторов, большая часть биографии космонавта известна общественности. Вместе с тем, в личном деле Гагарина были найдены интересные как исследователям, так и публике факты, которые ранее не освещались в прессе.