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44 минуты назад

«Роскосмос» рассекретил личное дело космонавта Юрия Гагарина

Илья Родин

Госкорпорация «Роскосмос» в сентябре 2022 года сняла гриф секретности с личного дела первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Русский космос».

«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», - отмечается в публикации.

Авторы статьи уточнили, что личные дела военнослужащих по традиции сдавались в архив Минобороны. Для документов Гагарина сделали исключение - их оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

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По мнению авторов, большая часть биографии космонавта известна общественности. Вместе с тем, в личном деле Гагарина были найдены интересные как исследователям, так и публике факты, которые ранее не освещались в прессе.

В частности, была рассекречена информация о его наградах, семейном положении, особенностях прохождения военной службы. Кроме того, стало известно, что космонавт имел первую судейскую категорию по баскетболу.

Общество,Юрий Гагарин,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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