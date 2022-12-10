В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В Красноярском крае 12-летнему мальчику пришла повестка

Газета.Ru

В Красноярском крае 12-летний мальчик получил повестку из военкомата для постановки на учет. Об этом мать ребенка рассказала в Telegram-канале "ЧП Канск".

12-летнему россиянину пришла повестка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Канске.

Телеграм-канал «ЧП Канск»

"Ребенку 12 лет пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учет ставят с лет 16-17. Зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на ВУ? Или что-то поменялось?" – написала она.

В комментариях к публикации подписчик сообщества отметили, что подобные ошибки случаются довольно часто, и посоветовали женщине обратиться за помощью в прокуратуру.

Песков высказался о новой волне мобилизации в России

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья умерла от сердечного приступа, узнав, что за ее младшим братом пришли из военкомата. Сотрудники военкомата проводили рейд по квартирам призывников, уклоняющихся от службы в Лосино-Петровском округе.

Общество,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители