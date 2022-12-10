12-летнему россиянину пришла повестка

В Красноярском крае 12-летний мальчик получил повестку из военкомата для постановки на учет. Об этом мать ребенка рассказала в Telegram-канале "ЧП Канск".
Инцидент произошел в Канске.
"Ребенку 12 лет пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учет ставят с лет 16-17. Зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на ВУ? Или что-то поменялось?" – написала она.
В комментариях к публикации подписчик сообщества отметили, что подобные ошибки случаются довольно часто, и посоветовали женщине обратиться за помощью в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья умерла от сердечного приступа, узнав, что за ее младшим братом пришли из военкомата. Сотрудники военкомата проводили рейд по квартирам призывников, уклоняющихся от службы в Лосино-Петровском округе.