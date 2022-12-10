12-летнему россиянину пришла повестка

"Ребенку 12 лет пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учет ставят с лет 16-17. Зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на ВУ? Или что-то поменялось?" – написала она.