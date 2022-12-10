В Госдуме выступили за обязательное изучение в школах священных текстов

Речь идёт о Библии, Коране, Талмуде и Трипитаки. Обращение в адрес министра просвещения Сергея Кравцова направил депутат Виталий Милонов, пишет RT.

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По его мнению, знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию учеников, а также станет профилактикой распространения экстремистских течений среди подростков.

«Токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия не находят поддержки в нашей стране ни среди властей, ни среди народа», — уточнил парламентарий.