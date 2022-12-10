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35 минут назад

В Госдуме выступили за обязательное изучение в школах священных текстов

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт о Библии, Коране, Талмуде и Трипитаки. Обращение в адрес министра просвещения Сергея Кравцова направил депутат Виталий Милонов, пишет RT.

В Госдуме выступили за обязательное изучение в школах священных текстов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию учеников, а также станет профилактикой распространения экстремистских течений среди подростков.

«Токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия не находят поддержки в нашей стране ни среди властей, ни среди народа», — уточнил парламентарий.

Милонов добавил, что последние законодательные нормы, одобренные Госдумой и президентом Владимиром Путиным в части защиты отечественного культурного пространства, явно свидетельствуют о консолидированном взгляде на будущее России.

Общество,Сергей Кравцов,Виталий Милонов,Владимир Путин,Госдума,
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