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28 минут назад

Принц Гарри признался в наложенных на Меган Маркл запретах

Елена Прошина

Принц Гарри запретил своей жене — герцогине Сассекской Меган Маркл — быть милой и улыбаться папарацци, которые преследовали ее во время начала их отношений.

Принц Гарри признался в наложенных на Меган Маркл запретах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующее признание пара сделала во второй серии документального сериала «Гарри и Меган», который выходит на видеосервисе Netflix, передает «Лента.ру».

Принц Гарри и Маркл признались, что проблемы с папарацци у них начались сразу после раскрытия их отношений все теми же СМИ. Больше всего досталось герцогине, на тот момент актрисе.

Журналисты осаждали ее дом круглосуточно, а также преследовали ее на улице. Поначалу Маркл при виде папарацци старалась быть милой и улыбаться, но принц Гарри запретил ей так делать, поскольку в СМИ стали писать, что актрисе нравится греться в лучах славы. Таким образом мужчина хотел защитить возлюбленную. Также он просил помощи у других членов королевской семьи, но они отказались.

«Некоторые члены королевской семьи говорили мне примерно так: "Но моя жена прошла через это, почему к твоей подружке должны относиться иначе? Почему к тебе должно быть особое отношение? Почему ее надо защищать?" Я ответил: "Разница в том, что здесь речь о расизме"», — пояснил принц Гарри.

Он отметил, что боялся повторения истории его матери и злился на творимый журналистами произвол по отношению к его возлюбленной. В итоге принцу Гарри все же удалось выбить для Маркл охранника, который везде сопровождал ее.

В заключение пара подчеркнула, что не знает, как они смогли пережить такое давление со стороны СМИ и не расстаться.

Напомним, что первая серия сериала «Гарри и Меган» вышла 8 декабря. Документальная картина посвящена знакомству принца и актрисы, отношениях Маркл с королевской семьей и медиа после помолвки, детстве и молодости пары.

Общество,принц Гарри,Netflix,
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