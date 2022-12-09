Принц Гарри признался в наложенных на Меган Маркл запретах

Принц Гарри запретил своей жене — герцогине Сассекской Меган Маркл — быть милой и улыбаться папарацци, которые преследовали ее во время начала их отношений.

Соответствующее признание пара сделала во второй серии документального сериала «Гарри и Меган», который выходит на видеосервисе Netflix, передает «Лента.ру».

Принц Гарри и Маркл признались, что проблемы с папарацци у них начались сразу после раскрытия их отношений все теми же СМИ. Больше всего досталось герцогине, на тот момент актрисе.

Журналисты осаждали ее дом круглосуточно, а также преследовали ее на улице. Поначалу Маркл при виде папарацци старалась быть милой и улыбаться, но принц Гарри запретил ей так делать, поскольку в СМИ стали писать, что актрисе нравится греться в лучах славы. Таким образом мужчина хотел защитить возлюбленную. Также он просил помощи у других членов королевской семьи, но они отказались.

«Некоторые члены королевской семьи говорили мне примерно так: "Но моя жена прошла через это, почему к твоей подружке должны относиться иначе? Почему к тебе должно быть особое отношение? Почему ее надо защищать?" Я ответил: "Разница в том, что здесь речь о расизме"», — пояснил принц Гарри.

Он отметил, что боялся повторения истории его матери и злился на творимый журналистами произвол по отношению к его возлюбленной. В итоге принцу Гарри все же удалось выбить для Маркл охранника, который везде сопровождал ее.

В заключение пара подчеркнула, что не знает, как они смогли пережить такое давление со стороны СМИ и не расстаться.