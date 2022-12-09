В реестр иноагентов попали издание The Bell и Ровшан Аскеров

В реестр иноагентов включили журналиста «Дождя» (признан иноагентом) Михаила Фишмана, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell, сообщили в Минюсте России.

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В списке оказалось «Экологическое движение «42»» из Архангельска, а также философ Рубен Апресян и общественный деятель Башкирии Ростислав Мурзагулов, передает ТАСС.