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57 минут назад

В реестр иноагентов попали издание The Bell и участник игры «Что? Где? Когда?» Аскеров

Деловая газета "Взгляд"

В реестр иноагентов включили журналиста «Дождя» (признан иноагентом) Михаила Фишмана, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell, сообщили в Минюсте России.

В реестр иноагентов попали издание The Bell и Ровшан Аскеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списке оказалось «Экологическое движение «42»» из Архангельска, а также философ Рубен Апресян и общественный деятель Башкирии Ростислав Мурзагулов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минюст создал объединенный реестр иностранных агентов, куда вошли 493 организации и гражданина.

Общество,Ровшан Аскеров,Михаил Фишман,Ростислав Мурзагулов,Минюст России,
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