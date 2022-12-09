«Это кто такой?»: Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину*

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приговоре бывшему муниципальному депутату и оппозиционному политику Илье Яшину* словами «это кто такой». Об этом сообщает «РИА Новости».

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Один из журналистов во время пресс-конференции саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке хотел узнать мнение Путина насчет вынесения обвинительного приговора Яшину.

«Это кто такой?» — спросил президент РФ.

После объяснения Путин сказал, что считает вмешательство в деятельность судов «абсолютно недопустимым». Кроме того, по его словам, подвергать сомнению решение суда является «нецелесообразным». Президент РФ выразил уверенность, что адвокаты политика наверняка знают, как им поступить.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях российской армии во время спецоперации.