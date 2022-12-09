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45 минут назад

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали в Москве

Мир24

Композитор Эдуард Артемьев, который недавно отметил 85-летие, доставлен в московскую больницу. Он чувствует себя нормально, сообщает ТАСС.

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально», – отметил собеседник агентства.

Причина госпитализации не разглашается. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что композитор заразился коронавирусом.

Напомним, 30 ноября Эдуарду Артемьеву исполнилось 85 лет. В честь юбилея в Кремлевском дворце состоялся концерт, где композитора поздравили друзья и артисты.

Общество,Эдуард Артемьев,
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