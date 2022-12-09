Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали в Москве

Композитор Эдуард Артемьев, который недавно отметил 85-летие, доставлен в московскую больницу. Он чувствует себя нормально, сообщает ТАСС.
«Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально», – отметил собеседник агентства.
Причина госпитализации не разглашается. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что композитор заразился коронавирусом.
Напомним, 30 ноября Эдуарду Артемьеву исполнилось 85 лет. В честь юбилея в Кремлевском дворце состоялся концерт, где композитора поздравили друзья и артисты.