Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали в Москве

Композитор Эдуард Артемьев, который недавно отметил 85-летие, доставлен в московскую больницу. Он чувствует себя нормально, сообщает ТАСС.

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«Да, госпитализировали. Чувствую себя нормально», – отметил собеседник агентства.

Причина госпитализации не разглашается. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что композитор заразился коронавирусом.