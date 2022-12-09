В России захотели изменить определение недвижимости

В России захотели изменить критерии квалификации движимого и недвижимого имущества в 2023 году. С предложением внести в законодательство соответствующие поправки выступил Росреестр, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Бутовецкого, сейчас в законодательстве нет четкого определения имущества как движимого или недвижимого — недвижимыми считаются те объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Из-за этого возникают споры по поводу налогообложения.

Росреестр предлагает считать объект недвижимостью в том случае, если он создавался в результате строительства. Проект поправок планируется внести в законодательство до конца 2022 года.