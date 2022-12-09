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1 час назад

В России захотели изменить определение недвижимости

Lenta.ru

В России захотели изменить критерии квалификации движимого и недвижимого имущества в 2023 году. С предложением внести в законодательство соответствующие поправки выступил Росреестр, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

В России захотели изменить определение недвижимости
Фото: ТАССТАСС

По словам Бутовецкого, сейчас в законодательстве нет четкого определения имущества как движимого или недвижимого — недвижимыми считаются те объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Из-за этого возникают споры по поводу налогообложения.

Росреестр предлагает считать объект недвижимостью в том случае, если он создавался в результате строительства. Проект поправок планируется внести в законодательство до конца 2022 года.

В марте Росреестр предложил исключить из понятия «недвижимое имущество» связь объектов с землей. В ведомстве отметили, что некоторые объекты недвижимости можно передвинуть без повреждений. Необъективным критерий сочли также из-за того, что одинаково прочно связанными с землей могут быть объекты с разной хозяйственной ценностью — к примеру, здание завода и асфальтовые дорожки.

Общество,Алексей Бутовецкий,Росреестр,
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