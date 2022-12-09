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23 минуты назад

Из России депортировали гражданку США

Елена Прошина

Гражданку США Сару Криванек депортировали из России. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Из России депортировали гражданку США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с законодательством Российской Федерации ее [Сару Криванек] депортировали из страны», - сказала Епихина.

Криванек отбывала наказание в колонии Рязанской области за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Подмосковье в ноябре 2021 года. Она была признана виновной по статье «Угроза убийством» и приговорена к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.

В ноябре 2022 года решением Железнодорожного районного суда Рязани административные исковые требования регионального управления МВД были удовлетворены. Криванек была помещена в Центр временного содержания иностранных граждан на 30 суток с момента вынесения решения - до 9 декабря 2022 года включительно.

Ранее ряд СМИ утверждали, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако, как уточняется, она уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России.

Общество,Наталья Епихина,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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