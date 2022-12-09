Суд приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иноагентом по решению Минюста России) к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Яшину И. В. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Оксана Горюнова.

Кроме того, политику запрещается в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, зачтется в срок наказания из расчета день за полтора. Также ему должны вернуть изъятый мобильный телефон.

Отмечается, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Яшина судимостей, положительные характеристики от его коллег и наличие престарелых родителей.

Ранее стало известно, что суд признал Яшана виновным в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Оглашение приговора должно было состояться 7 декабря, его перенесли на 9 декабря: в тот день суд получил анонимное сообщение о «минировании», все здание эвакуировали, на место прибыли кинологи со служебными собаками.