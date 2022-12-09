Скончался актер Александр Шиманкис

Актер Александр Шиманкис скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает rg.ru.

Фото: газета.ру газета.ру

Причина смерти неизвестна.

Шиманкис закончил актерский факультет Литовской государственной консерватории. Он дебютировал в кино в 1961 году. Актер сыграл эпизодическую роль в фильме Марионаса Гедриса «Чужие». Он также принял участие в картинах «Березы на ветру», «Малые грехи наши», «Чертово семя», «Вечное сияние», «Добро ксендза черти ловят».