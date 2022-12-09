Скончался актер Александр Шиманкис

Актер Александр Шиманкис скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает rg.ru.
Причина смерти неизвестна.
Шиманкис закончил актерский факультет Литовской государственной консерватории. Он дебютировал в кино в 1961 году. Актер сыграл эпизодическую роль в фильме Марионаса Гедриса «Чужие». Он также принял участие в картинах «Березы на ветру», «Малые грехи наши», «Чертово семя», «Вечное сияние», «Добро ксендза черти ловят».
Ранее умер барабанщик рок-группы The Stranglers Джет Блэк. Музыкант скончался в возрасте 84 лет. Отмечалось, что он перестал выступать с 2015 года. Артист прекратил выходить на сцену из-за проблем с органами дыхания.