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23 минуты назад

Скончался актер Александр Шиманкис

Газета.Ru

Актер Александр Шиманкис скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает rg.ru.

Скончался актер Александр Шиманкис
Фото: газета.ругазета.ру

Причина смерти неизвестна.

Шиманкис закончил актерский факультет Литовской государственной консерватории. Он дебютировал в кино в 1961 году. Актер сыграл эпизодическую роль в фильме Марионаса Гедриса «Чужие». Он также принял участие в картинах «Березы на ветру», «Малые грехи наши», «Чертово семя», «Вечное сияние», «Добро ксендза черти ловят».

Ранее умер барабанщик рок-группы The Stranglers Джет Блэк. Музыкант скончался в возрасте 84 лет. Отмечалось, что он перестал выступать с 2015 года. Артист прекратил выходить на сцену из-за проблем с органами дыхания.

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