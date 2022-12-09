«Они нас не добили»: Бут об отношении США к России

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся жить, и не быть рулимыми, и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой, развиваться так, как наш народ выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», - сказал Бут.