«Они нас не добили»: Бут об отношении США к России

Вернувшийся из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что США считают, что в 90-х они «не добили» Россию, и хотят попытаться развалить страну опять. Об этом он рассказал Russia Today.
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся жить, и не быть рулимыми, и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой, развиваться так, как наш народ выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», - сказал Бут.
По его мнению, власти США стремятся разделить Россию.
Бута задержали в Таиланде в 2008 году по запросу США. Штаты обвинили его в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами.
В 2010 году Бута экстрадировали в США, еще через полтора года суд в Нью-Йорке приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицает свою вину, власти России назвали дело политическим.
В декабре 2022-го Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.