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1 час назад

История обмена заключенными между Россией и США: случаи в истории и возможные варианты

Мария Иванова

Восьмого декабря 2022 года власти России и США произвели обмен заключенными в аэропорту Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде запрещенных веществ.

История обмена заключенными между Россией и США: случаи в истории и возможные варианты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Илья Мельников также отметил, что перед проведением процедуры обмена Бриттни Грайнер и Виктор Бут были помилованы. Таким образом, им не придется отбывать оставшийся срок наказания. «Рамблер» решил вспомнить самые известные случаи обменов заключенными между Россией и США.

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Константин Ярошенко и Тревор Рид

Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута не был единственным в 2022 году. 27 апреля российского летчика Константина Ярошенко, которого осудили в США по обвинению в контрабанде запрещенных веществ и за что он провел в тюрьме более 10 лет, обменяли на американского гражданина Тревора Рида.

Рид некоторое время изучал в Москве русский язык. И однажды он был задержан российской полицией во время уличного конфликта за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Стоит отметить, что тогда Тревор Рид находился в тяжелой степени алкогольного опьянения.

Операцию обмена заключенными произвели на территории Турции.

Четверо русских на 10 американских

Девятого июля 2010 года в аэропорту Вены в Австрии был произведен обмен четырех российских граждан на 10 американских. В России отбывали наказание бывший завсектора института США и Канады РАН Игорь Сутягин, экс-замглавы службы безопасности телекомпании «НТВ Плюс» Геннадий Василенко, а также бывшие сотрудники СВР и ГРУ Александр Запорожский и Сергей Скрипаль. Трое из перечисленных были осуждены за шпионаж.

В США же были задержаны целых десять человек по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России: Доналд Ховард Хитфилд, Патрисия Миллз, Вики Пелаез, Анна Чапман, Хуан Лазаро, Ричард и Синтия Мерфи, Майкл Зотолли, Трейси Ли Энн Фоли и Михаил Семенко.

Интересно, что уже в Москве с разведчиками провел встречу президент России Владимир Путин. По словам главы государства, они вместе спели песню «С чего начинается Родина» и «поговорили о жизни».

Геннадий Захаров и Николас Данилофф

В 1986 году в США был арестован сотрудник советского представительства при ООН Геннадий Захаров по обвинению в шпионаже. А спустя три дня после этого события в Москве был задержан корреспондент журнала U.S. News and World Report Николас Данилофф, которого также обвинили в шпионской деятельности.

Обоих задержанных одновременно отпустили и депортировали пятого октября того же года. Кроме этого, на Запад был отпущен советский диссидент Юрий Орлов, а также вывезен больной московский микробиолог Давид Гольдфарб, которого КГБ допрашивало по делу Данилоффа. Последнему вернуться в США помог американский миллиардер Арманд Хаммер на своем личном самолете.

Двух советских на пятерых американских

В 1978 году сотрудников секретариата ООН советских граждан Валдика Энгера и Рудольфа Черняева приговорили в США к 50 годам лишения свободы за шпионаж. И 27 апреля 1979 года их обменяли на пятерых советских диссидентов – Валентина Морозова, Марка Дымшица, Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова и Георгия Винса. Известно, что Дымшиц и Кузнецов были приговорены к 15 годам лишения свободы за попытку угона самолета из Ленинграда в Израиль.

Диссиденты были доставлены в Нью-Йорк специальным рейсом, а затем тот же лайнер забрал в Россию Валдика Энгера, Рудольфа Черняева и их жен.

Рудольф Абель (Вильям Фишер) и Фрэнсис Пауэрс

10 февраля 1962 года состоялся один из самых известных в истории обменов заключенными между СССР и США. Разведчик-нелегал Рудольф Абель, также известный как Вильям Фишер, был арестован в 1957 году и приговорен органами США к 35 годам лишения свободы за шпионаж. Он был обменен на Фрэнсиса Гэри Пауэрса, которого приговорили к 10 годам лишения свободы также за шпионаж. В 1960 году он выполнял разведывательные полеты над СССР, а затем его самолет сбили в районе Свердловска.

Процедура обмена прошла на границе ГДР и Западного Берлина на Глиникском мосту, который также известен как «мост шпионов», поскольку на нем часто происходили обмены агентов.

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