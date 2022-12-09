21-летняя студентка возглавила сельское поселение в России

В Чувашии 21-летняя российская студентка Мария Иванова была назначена врио главы Второвурманкасинского сельского поселения. Ей придется руководить девятью деревнями численностью более 1,5 тысячи человек. Об этом соо бщает « Подъем».

По информации издания, девушка работает там же экспертом и учится на третьем курсе политеха. Иванова рассказала, что в настоящее время говорить о ее перспективах на этой должности бессмысленно, так как в скором времени самой должности не будет.