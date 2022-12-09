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21 минуту назад

21-летняя студентка возглавила сельское поселение в России

Lenta.ru

21-летняя студентка возглавила сельское поселение в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Чувашии 21-летняя российская студентка Мария Иванова была назначена врио главы Второвурманкасинского сельского поселения. Ей придется руководить девятью деревнями численностью более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, девушка работает там же экспертом и учится на третьем курсе политеха. Иванова рассказала, что в настоящее время говорить о ее перспективах на этой должности бессмысленно, так как в скором времени самой должности не будет.

«Полномочия глав поселений Цивильского района Чувашской Республики прекращаются после избрания главы Цивильского муниципального округа, поэтому строить планы преждевременно», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области. Кроме того, к аналогичной мере прибегли и в Приморском крае. Впоследствии в Курской и Ленинградской областях допустили «трудовую мобилизацию» студентов.

Общество,Мария Иванова,
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