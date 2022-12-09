Россиянин Виктор Бут, которого ранее вернули в Россию после 14-летнего заключения в американской тюрьме, чувствует себя после дороги и трехдневного отсутствия сна истощенным. Об этом рассказала супруга мужчины Алла Бут, передает ТАСС.
«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — поделилась россиянка.
Ранее стало известно, что освобожденного из американской тюрьмы Бута после приземления в аэропорту Внуково вместе с женой и матерью увезли домой.
Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, в четверг обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщили 8 декабря в МИД России. Там отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога.