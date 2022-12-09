В Госдуму внесут законопроект о возможности голосовать с 16 лет

В России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Соответствующий законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР. Об этом сообщает газета "Известия".

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По информации издания, данный проект закона будет внесен в Госдуму 12 декабря. Отмечается, что таким образом парламентарии хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс и стремятся повысить явку на выборах.

Авторы законодательной инициативы напомнили, что в настоящее время по достижении 16 лет гражданин РФ может вступить в брак, устроиться на работу или начать предпринимательскую деятельность.

"Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным", – говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДП Сергей Леонов сообщил, что инициатива была разработана на фоне поступающих в Госдуму запросов. Он отметил, что если документ будет принят, то число избирателей возрастет почти на три миллиона человек.