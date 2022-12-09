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39 минут назад

В Госдуму внесут законопроект о возможности голосовать с 16 лет

Москва24иещё 5

В России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Соответствующий законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР. Об этом сообщает газета "Известия".

В Госдуму внесут законопроект о возможности голосовать с 16 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, данный проект закона будет внесен в Госдуму 12 декабря. Отмечается, что таким образом парламентарии хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс и стремятся повысить явку на выборах.

Авторы законодательной инициативы напомнили, что в настоящее время по достижении 16 лет гражданин РФ может вступить в брак, устроиться на работу или начать предпринимательскую деятельность.

"Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным", – говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДП Сергей Леонов сообщил, что инициатива была разработана на фоне поступающих в Госдуму запросов. Он отметил, что если документ будет принят, то число избирателей возрастет почти на три миллиона человек.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили упразднить список запрещенных для женщин профессий. По мнению парламентариев, оказываемое на Россию санкционное давление требует новых решений.

Общество,Законопроекты,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,
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