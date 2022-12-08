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10 минут назад

Роспотребнадзор проверит содержимое бутылок с Coca‑Cola

BFM.RU

Поддельная кола появилась в столичных несетевых магазинах и в дискаунтере «Светофор». Роспотребнадзор проведет проверку по данному факту.

Роспотребнадзор проверит содержимое бутылок с Coca‑Cola
Фото: ТАССТАСС

В Сети есть видео: в кадре целые паллеты двухлитровых бутылок по 100 с лишним рублей за штуку. Бутылки и по форме, и по этикетке невооруженном взглядом не отличить от настоящих. Но что насторожило внимательных покупателей? Даты розлива: 5 октября и 3 ноября 2022 года. И место изготовления — завод «Coca-Cola HBC» в Москве. Это реальная площадка, на которой ранее разливалась оригинальная кола. Но в эти даты завод просто не мог выпускать эту продукцию — компания к тому времени сосредоточилась на локальных брендах: «Добрый», Rich и других. То есть в магазины попал контрафакт, что подтвердили журналистам по телефону горячей линии, указанному на этикетке Coca-Cola из «Светофора».

Видео дня

По словам гендиректора Petrova 5 Consulting Марины Петровой, россиянам нужно готовиться к тому, что подобные случаи будут встречаться все чаще и чаще и вот почему:

Марина Петрова, гендиректор Petrova 5 Consulting:

«После ухода брендов с ними ушли и огромные маркетинговые бюджеты. И кроме того, работа с правоохранительными органами. Когда брендодержатель выявлял нарушения, он обращался в торговую сеть с просьбой снять с продаж, и сеть в досудебном порядке просто по письму снимала с продаж такой товар. Сейчас эта функция будет полностью на плечах Роспотребнадзора. Без такого контроля со стороны брендодержателей мы, конечно же, столкнемся с тем, что такие ситуации будут продолжаться, особенно с любимыми и очень известными брендами».

По данным эксперта, до ухода западных брендов с российского рынка объем контрафакта на рынке пищевых продуктов составлял около 5%. Какой будет эта цифра теперь — представить сложно. Но, похоже, поддельная кола добралась уже и до регионов. Своим опытом делится редактор новостей Business FM Василий Осипов. Он купил литр колы в круглосуточном ларьке в Брянске:

Василий Осипов, редактор новостей Business FM:

«Кола стоила 125 рублей за литр. Я решил взять. Удивило то, что на бутылке стоит маркировка московского завода, дата изготовления — 9 ноября 2022 года. Сама бутылка — та самая старая добрая Coca-Cola. Ни к этикетке, ни к форме не придраться. Если говорить о вкусе — это что угодно, только не кола. Я бы сравнил это с тем, как если бы промыли старые резервуары, и вот получилась такая коричневая жижа. В общем, не знаю, что это, но есть подозрения, что контрафакт».

Впрочем, как показывает практика, вкусовые ощущения людей могут и обмануть. После официального ухода Coca-Cola из России и появления массы отечественных аналогов в Сети было опубликовано множество слепых дегустаций, в которых авторы роликов где-то просто пробовали газировку и оценивали, какая вкуснее, а где-то пытались определить, в каком стаканчике оригинал. И, надо сказать, настоящая кола далеко не всегда опережала конкурентов по вкусовым предпочтениям дегустаторов, и далеко не все они смогли на вкус найти ту самую.

Общество,Василий Осипов,Марина Петрова,Coca-Cola,Роспотребнадзор,
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