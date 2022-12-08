Самолет с Бутом приземлился на дозаправку в Махачкале

Самолет, на борту которого находится помилованный в США россиянин Виктор Бут, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Там проходит дозаправка, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Сразу после этого полет продолжится.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.