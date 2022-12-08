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34 минуты назад

Стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре

Мослента

Цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре стали известны из объявлений на популярном сайте. Стоимость посещения знаменитой постановки составляет до 300 тысяч рублей на двоих.

Стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре
Фото: Юлия Морозова / КоммерсантъЮлия Морозова / Коммерсантъ

Автор одного из объявлений сообщил, что продает два билета на «Щелкунчик» в партер с датой на новогодних праздниках.

«Сдам билеты в кассе перед вами, после чего вы сможете выкупить их по цене театра (15 тысяч рублей за одно место). Переуступка билетов по 150 тысяч рублей за каждый», — предложил мужчина схему покупки. Он добавил, что изначально покупал билеты для своей семьи.

В объявлении о продаже билетов за 200 тысяч рублей указано, что они именные.

«Два места на 3 января 2023-го. Прекрасный подарок на Новый год и Рождество!» — сказано в описании лота.

Ранее у Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих купить билеты на «Щелкунчика». Люди начали собираться у касс еще в ночное время.

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