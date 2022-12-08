Стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре

«Сдам билеты в кассе перед вами, после чего вы сможете выкупить их по цене театра (15 тысяч рублей за одно место). Переуступка билетов по 150 тысяч рублей за каждый», — предложил мужчина схему покупки. Он добавил, что изначально покупал билеты для своей семьи.