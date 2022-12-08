Адвокат Бута прокомментировал решение об обмене

«Это было, в общем, ожидаемо, конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что, действительно, общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — прокомментировал он.