В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
51 минуту назад

Адвокат Бута прокомментировал решение об обмене

Lenta.ruиещё 1

Информация о решении и конкретных сроках обмена Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер оставалась неизвестной до последнего момента, при этом представители США и России находились в постоянном контакте. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал адвокат россиянина Стив Зиссу.

Адвокат Бута прокомментировал решение об обмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было, в общем, ожидаемо, конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что, действительно, общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — прокомментировал он.

В июле Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных арабских эмиратов — Абу-Даби. Перед обменом обоих заключенных помиловали.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители