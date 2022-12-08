Случаи обмена советских и российских заключенных на иностранцев

8 декабря в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) российский предприниматель Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет, был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ за контрабанду наркотиков. О том, как СССР и РФ обменивали заключенных на иностранцев, - в материале ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

1976 год. Луис Корвалан и Владимир Буковский

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Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989), был арестован в сентябре 1973 года после переворота, организованного генералом Аугусто Пиночетом. Содержался в одиночном заключении, затем был отправлен в концлагерь на острове Досон, прошел концлагеря "Ритоке" и "Трес-Аламос" ("Три тополя") в Сантьяго.

Владимир Буковский - советский писатель и публицист, был одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Маяковскому, в 1970 году передал для публикации в зарубежных СМИ досье о "карательной психиатрии" в Советском Союзе. Диссидента четыре раза арестовывали за антисоветскую агитацию (в 1963, 1965, 1967, 1971 годах), в тюрьмах и психиатрических больницах он провел в общей сложности 12 лет.

Масштабные кампании за их освобождение проходили и на Западе, и на Востоке. Переговоры шли длительное время при посредничестве Госдепартамента, поскольку в 1973 году СССР разорвал дипломатические отношения с Чили. 7 декабря 1976 года посольство СССР в США сообщило в Москву, что чилийское правительство согласно освободить и депортировать Корвалана, если советская сторона одновременно освободит и депортирует Буковского. 15 декабря на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение "О мероприятиях в связи с освобождением т. Л. Корвалана". Обмен состоялся 18 декабря в Цюрихе.

1986 год. Натан Щаранский и группа разведчиков из соцстран

Натан Щаранский - советский инженер-математик, переводчик, диссидент, активист еврейского движения в Советском Союзе. В середине 1970-х годов был одним из инициаторов создания Московской группы по контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека, помощником и переводчиком академика Андрея Сахарова. Активно участвовал в демонстрациях и голодовках протеста, был автором ряда писем и обращений еврейских активистов к советским властям и международной общественности. Встречаясь в Москве с иностранными журналистами, Щаранский передавал им информацию о преследованиях, которым подвергались активисты-правозащитники, о необоснованных отказах в разрешении на выезд евреев из СССР. 15 марта 1977 года Щаранский был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации, в следующем году - приговорен к 13 годам лишения свободы.

11 февраля 1986 года, после многочисленных ходатайств политиков Европы и США, в результате специального соглашения между СССР и США, Щаранского, вместе с двумя гражданами ФРГ и гражданином Чехословакии обменяли на Глиникском мосту, на границе Западного Берлина и ГДР, на арестованных в США чехословацких агентов Карела Кёхера и Хану Кёхер, а также советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта, арестованных в ФРГ.

2016 год. Надежда Савченко и Александр Александров, Евгений Ерофеев

Надежда Савченко - бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан, штурман-оператор вертолета Ми-24. Принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины как в составе ВСУ, так и в составе добровольческих батальонов. Была взята в плен в июне 2014 года при попытке нелегально пересечь границу России. Ей было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 22 марта 2016 года суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима.

25 мая 2016 года она была помилована указом президента России и доставлена самолетом в Киев. Одновременно президент Украины Петр Порошенко помиловал российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине за "ведение агрессивной войны". В тот же день они прибыли в Москву.

2019 год. Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35"

7 сентября 2019 года между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле "35 на 35". Среди тех, кого Москва передала Киеву, — 24 моряка, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. Еще 11 человек в разные годы были осуждены российскими судами. В их числе признанные виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской войны Николай Карпюк и Станислав Клых, а также режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году на 20 лет колонии строгого режима за создание террористического сообщества и подготовку терактов в Крыму.

Среди вернувшихся россиян были арестованный в Киеве главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, похищенный Службой безопасности Украины офицер ДНР Владимир Цемах (один из свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing, командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер) и два жителя Севастополя, задержанных ранее при пересечении украино-российской границы.

2022 год. Константин Ярошенко и Тревор Рид

Константин Ярошенко - владелец авиакомпании "РостАвиа", зарегистрированной в Ростове-на-Дону , он был арестован 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками Управления США по борьбе с распространением наркотиков совместно с местной полицией. Затем он был тайно вывезен в США (это был первый случай похищения российского гражданина американскими спецслужбами на территории третьей страны). Ему были предъявлены обвинения в организации международной схемы контрабанды кокаина. Ярошенко отказался признать вину. В сентябре 2011 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Тревор Рид - бывший морской пехотинец, студент факультета международных отношений Университета Северного Техаса. 16 августа 2019 года при задержании в Москве во время конфликта с двумя женщинами на улице оказал сопротивление. Ему предъявили обвинение в применении насилия к представителям правоохранительных органов. 30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии общего режима и выплате по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда двум полицейским.