Эдгард Запашный отреагировал на обвинения в живодерстве

"Я очень часто сталкиваюсь с таким циничным отношением. Вот мне недавно женщина написала после политической повестки: "Чтоб ты сдох, живодер". Я захожу к ней, а там, значит, меха, кожаные штаны, едет на лайках куда-то там", - вспомнил Запашный.