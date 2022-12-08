Эдгард Запашный отреагировал на обвинения в живодерстве

Артист цирка Эдгард Запашный в интервью Алене Жигаловой заверил, что перестал обращать внимание на обвинения в живодерстве.
"Я очень часто сталкиваюсь с таким циничным отношением. Вот мне недавно женщина написала после политической повестки: "Чтоб ты сдох, живодер". Я захожу к ней, а там, значит, меха, кожаные штаны, едет на лайках куда-то там", - вспомнил Запашный.
Он добавил, что написал той женщине, чтобы уточнить, учит ли она собак катать людей по снегу. Она подтвердила догадку Запашного, однако заявила, что "это другое". Артист цирка отметил, что не понимает, как у таких людей "поднимается рука", чтобы обвинять его в живодерстве.
По мнению Запашного, подобные обвинения имеют право выдвигать активисты, которые не едят мясо и никак не эксплуатируют животных.
Ранее Запашный заявил, что шрам от нападения тигра станет "напоминанием" об опасности его работы.