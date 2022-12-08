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28 минут назад

Шахрай: Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий

Илья Родин

Заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказал в интервью порталу Ura.ru, что за несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ о денонсации Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.

Отмечается, что Шахрай был советником первого президента РФ Бориса Ельцина, одним из авторов Беловежского соглашения.

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Юрист подчеркнул, что подписав этот документ, Украина «за три дня до подписания Соглашения об СНГ юридически вернула себя в 1922 год - без Крыма, Львова и прочего».

Шахрай отметил, что эти территории и города были у Польши, Венгрии, России. Он резюмировал, что «в нынешнем понимании Украины и не было».

Общество,Видео,Сергей Шахрай,Борис Ельцин,Верховная Рада,
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