Заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказал в интервью порталу Ura.ru, что за несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ о денонсации Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.

Отмечается, что Шахрай был советником первого президента РФ Бориса Ельцина, одним из авторов Беловежского соглашения.

Юрист подчеркнул, что подписав этот документ, Украина «за три дня до подписания Соглашения об СНГ юридически вернула себя в 1922 год - без Крыма, Львова и прочего».