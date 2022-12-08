В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
22 минуты назад

Местонахождение Бута уточнили

Lenta.ru

На данный момент россиянин Виктор Бут находится на борту самолета, который скоро прибудет в Россию после успешной процедуры обмена с американскими представителями в аэропорту Абу-Даби. О его местонахождении сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает ТАСС.

«По моим данным, Бута обменяли на [баскетболистку Бриттни] Грайнер, а сейчас он находится в самолете, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории», — уточнил Мельников.

В июле 2022 года Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер

На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных арабских эмиратов — Абу-Даби. Перед обменом обоих заключенных помиловали.

Общество,Видео,Бриттни Грайнер,Иван Мельников,Виктор Бут,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители