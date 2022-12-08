В Индонезии разрешили российским туристам отдыхать без свидетельства о браке

Иностранным туристам не придется предъявлять свидетельство о браке для заселения в отели Индонезии в связи с принятым законом о запрете внебрачных связей. Об этом заявил глава агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сингапурский телеканал CNA.

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«Судя по дискуссиям в различных ассоциациях работников отелей и туризма, сотрудники гостиниц не станут спрашивать [у приезжих документы] о семейном положении», - сказал Пемаюн.

Он подчеркнул, что для отдыхающих ничего не изменится, так что им не стоит волноваться о поправках в уголовный кодекс, запрещающих внебрачные связи.

По словам главы отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра, семейное положение – «частное дело» каждого человека, поэтому менеджеры индонезийских отелей не будут требовать от туристов раскрытия подобной информации.

Ранее стало известно, что в Индонезии ввели уголовную ответственность за половые связи до вступления в брак. Так, за секс до брака вводится наказание до года тюрьмы, запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке.