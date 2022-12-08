В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
26 минут назад

В Индонезии разрешили российским туристам отдыхать без свидетельства о браке

Елена Прошина

Иностранным туристам не придется предъявлять свидетельство о браке для заселения в отели Индонезии в связи с принятым законом о запрете внебрачных связей. Об этом заявил глава агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сингапурский телеканал CNA.

В Индонезии разрешили российским туристам отдыхать без свидетельства о браке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по дискуссиям в различных ассоциациях работников отелей и туризма, сотрудники гостиниц не станут спрашивать [у приезжих документы] о семейном положении», - сказал Пемаюн.

Он подчеркнул, что для отдыхающих ничего не изменится, так что им не стоит волноваться о поправках в уголовный кодекс, запрещающих внебрачные связи.

По словам главы отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра, семейное положение – «частное дело» каждого человека, поэтому менеджеры индонезийских отелей не будут требовать от туристов раскрытия подобной информации.

Ранее стало известно, что в Индонезии ввели уголовную ответственность за половые связи до вступления в брак. Так, за секс до брака вводится наказание до года тюрьмы, запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке.

При этом обвинения могут выдвигаться только на основании заявлений, поданных в полицию супругами, родителями или детьми подозреваемых. Подчеркивается, что действие закона распространяется не только на местных граждан, но и на иностранцев.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители