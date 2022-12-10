Россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол

Сумму трат на новогодний стол раскрыли россияне у оросе холдинга «Ромир», результаты которого оказались у РИА Новости. Стало известно, что половина опрошенных планируют потратить до пяти тысяч рублей, а каждый третий россиянин заявил о намерении уложиться в сумму до десяти тысяч.

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«Большие суммы готовы тратить меньшинство — восемь процентов от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и три процента — более 15 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

При этом среди людей, которые готовы тратить минимальную сумму на праздник, преобладает молодежь: 73 процента из проголосовавших за вариант «до 5 тысяч рублей». В категории людей, готовых потратить более 15 тысяч рублей, в основном, оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. А сумму от 10 до 15 тысяч рублей намерены потратить россияне в возрасте от 25 до 34 лет.