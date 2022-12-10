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1 час назад

Россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол

Мослентаиещё 8

Сумму трат на новогодний стол раскрыли россияне у оросе холдинга «Ромир», результаты которого оказались у РИА Новости. Стало известно, что половина опрошенных планируют потратить до пяти тысяч рублей, а каждый третий россиянин заявил о намерении уложиться в сумму до десяти тысяч.

Россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол
Фото: UnsplashUnsplash

«Большие суммы готовы тратить меньшинство — восемь процентов от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и три процента — более 15 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

При этом среди людей, которые готовы тратить минимальную сумму на праздник, преобладает молодежь: 73 процента из проголосовавших за вариант «до 5 тысяч рублей». В категории людей, готовых потратить более 15 тысяч рублей, в основном, оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. А сумму от 10 до 15 тысяч рублей намерены потратить россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (30 процентов) рассчитывает потратить на подарки до пяти тысяч рублей, чуть меньше граждан (28 процентов) отложили на презенты до трех тысяч рублей.

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