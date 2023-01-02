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1 час назад

10 фактов о монументе "Родина-мать зовёт!"

Александр Котлеткин

"Родина-мать зовёт!" — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в течение последующих 22 лет). Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года. ТАСС собрал 10 интересных фактов об этой невероятной статуе.

1/10 Автором идеи создать памятник в честь героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане был Евгений Вучетич. Чтобы получить право на ее реализацию скульптору пришлось ждать целых 10 лет. Именно столько длился всесоюзный конкурс, в котором мог поучаствовать любой желающий. В конце концов Вучетич выиграл у всех конкурентов
Фото: РИА Новости
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2/10 Первоначально планировалось назвать комплекс "Памятник Славы", но Вучетич настоял на том, чтобы название было другим — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы"
Фото: РИА Новости
3/10 В процессе создания памятника Вучетич изменил изначальную композицию. Уже утвержденный образ Родины-матери со знаменем Победы в правой руке и снопами колосьев в левой и солдата с автоматом, преклонившего колени и целующего колосья поменяли на динамичную, порывистую фигуру женщины с высоко поднятым мечом в правой руке. Вучетичу показалось нелогичным, что солдат складывает оружие, когда война еще была в полном разгаре
Фото: РИА Новости
4/10 Существуют разные версии, кто стал прообразом "Родины-матери". Кто-то считает, что скульптор лепил лицо статуи со своей жены Веры, вдохновлялся статуей Ники Самофракийской, фигурой "Марсельезы" на Триумфальной арке в Париже или даже что прототипом памятника послужила спортсменка-дискоболка Нина Думбадзе
Фото: РИА Новости
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5/10 После окончания строительства статуя была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире. Высота "Родины-матери" с мечом и постаментом составляет 87 метров. Сейчас статуя занимает одиннадцатое место в списке самых высоких монументов
Фото: РИА Новости
6/10 На строительство скульптуры ушло 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит). По слухам, именно Вучетич убедил занимавшего тогда пост первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева использовать бетон вместо бронзы или камня
Фото: ТАСС
7/10 Памятник стоит исключительно за счет силы тяжести на небольшом фундаменте. Сама фигура полая, ее железобетонный каркас удерживается за счет натяжения внутри специальных металлических канатов. Вес монумента составляет восемь тысяч тонн, а меча — 14 тонн.
Фото: ТАСС
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8/10 Изначально меч "Родины-матери" был выполнен из титановых листов, однако уже через два года после монтажа его пришлось заменить. Дело в том, что меч несет ветровые нагрузки, как крыло самолета в полете, и при испытании модели титано­вая облицовка показала себя хрупким материалом
Фото: ТАСС
9/10 Существует еще одна копия памятника. Небольшая версия монумента находится в Москве, во дворе одного из частных домов поселка Соломенная Сторожка на Тимирязевской улице, где проживал скульптор
Фото: РИА Новости
10/10 Во время реставрационных работ скульптуры были созданы 30 ярусов строительных лесов высотой 60 метров и весом 270 тонн. Общая длина трещин по подсчётам реставраторов, составила 13 километров. Реставрацию завершили в мае 2020 года к 75-й годовщине Победы
Фото: ТАСС
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