10 фактов о монументе "Родина-мать зовёт!"

"Родина-мать зовёт!" — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в течение последующих 22 лет). Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года. ТАСС собрал 10 интересных фактов об этой невероятной статуе.