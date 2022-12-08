Популярный российский ведущий сломал руку

«Вот так вот я ехал на каток, но не доехал», — прокомментировал ведущий ролик, в котором показал опухшую от перелома руку в бандаже.

Ранее Ивлев рассказал, почему часть ресторанов после съемок в его программе «На ножах» на телеканале «Пятница!» закрывается. Телеведущий объяснил закрытие некоторых заведений жадностью владельцев. По словам Ивлева, он советует участникам программы не открывать ресторан сразу после ухода съемочной группы и дать возможность сотрудникам лучше узнать новую концепцию, однако к его рекомендации не всегда прислушиваются.