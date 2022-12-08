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14 минут назад

Какой была актриса Марина Голуб, погибшая в автокатастрофе

Газета.Ru

Актриса театра и кино Марина Голуб родилась 8 декабря 1957 года в Москве в семье артистки и полковника ГРУ. Актерское мастерство привлекало Марину с раннего детства, после школы она поступила в Школу-студию МХАТ, а после связала свою жизнь с театром.

1/17 Актриса Марина Голуб на праздновании Дня рождения фонда «Артист» в ресторане «Чердак», Москва, 2010 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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2/17 Актрисы Марина Голуб и Роза Хайруллина в сцене из спектакля «Он в Аргентине» в постановке Дмитрия Брусникина в МХТ им. Чехова, Москва, 2012 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
3/17 Член жюри «Кинотавра» актриса Марина Голуб (на первом плане) перед началом церемонии открытия XIX российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2008 год
Фото: Олег Котляренко/РИА Новости
4/17 Актриса Марина Голуб перед началом торжественной церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2007 год
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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5/17 Актрисы Марина Голуб и Роза Хайруллина в роли Дианы в сцене из спектакля «Он в Аргентине» в постановке Дмитрия Брусникина в МХТ им. Чехова, Москва, 2012 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
6/17 Актриса Марина Голуб на презентации нового сенсорного телефона в арт-центре на Волхонке, Москва, 2011 год
Фото: Максим Новиков/ТАСС
7/17 Актер Михаил Пореченков и актриса Марина Голуб, исполняющая роль Бэлы в фильме Павла Лунгина «Бедные родственники», перед кинотеатром «Пушкинский» в день выхода фильма на экраны, Москва, 2005 год
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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8/17 Евгений Миронов, Мария Миронова и Марина Голуб на праздновании Дня рождения фонда «Артист» в ресторане «Чердак», Москва, 2010 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
9/17 Ведущая передачи «Девчата» Марина Голуб во время съемок на телеканале «Россия», Москва, 2010 год
Фото: Алексей Ладыгин/ТАСС
10/17 Актриса Марина Голуб перед началом церемонии вручения премии «Серебряная калоша» в театре Советской Армии в Москве, 2011 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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11/17 Актриса Марина Голуб на съемочной площадке фильма режиссера Ярослава Чеважевского «36,6», Санкт-Петербург, 2009 год
Фото: ТАСС
12/17 Телеведущий Александр Гуревич, актриса Марина Голуб и телеведущий Алексей Лысенков (слева направо) на съемках «Голубого огонька» на Шаболовке, Москва, 2004 год
Фото: ТАСС
13/17 Режиссер Александр Митта и актриса Марина Голуб, приехавшие на IX Международный кинофестиваль «Дух огня», в аэропорту Ханты-Мансийска, 2011 год
Фото: Константин Веремейчик/ТАСС
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14/17 Актриса Марина Голуб (слева) на съемочной площадке фильма режиссера Ярослава Чеважевского «36,6», Санкт-Петербург, 2009 год
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
15/17 Актриса Марина Голуб в роли Вассы Железновой (справа) в сцене из спектакля «Васса Железнова» в постановке режиссера Льва Эренбурга в МХТ им. А.П. Чехова, Москва, 2010 год
Фото: Александр Куров/ТАСС
16/17 Россия. Москва. 22 июня. Актриса Марина Голуб во время открытия 34-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», Москва, 2012 год
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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17/17 В 2012 году Марина Голуб трагически погибла в автомобильной аварии. Актриса возвращалась со спектакля домой на такси. На перекрестке улицы Лобачевского с проспектом Вернадского машину протаранил другой автомобиль, от удара легковушка перевернулась. Врезавшийся в такси Cadillac повредил еще два авто. На фото: место аварии, в результате которой погибла актриса и телеведущая Марина Голуб, Москва, 2012 год
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

В 1981 году ей поступило предложение от Константина Райкина войти в состав труппы театра «Сатирикон», где она служила до 1987 года, пока не перешла в Московский театр «Шалом». В 2002 году она стала актрисой Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

Еще работая в театре, артистка начала сниматься в кино. Она впервые сыграла в эпизодической роли в историческом фильме Сергея Герасимова «Юность Петра». Затем последовали съемки в картинах «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Дом с привидениями» (1981), «Ширли-Мырли» (1995), «Свадьба» (2000), «В движении» (2002) и многие другие.

Последней работой Марины Голуб в кино стала роль в новогодней комедии «Друзья друзей».

Заслуженная артистка России трагически погибла 9 октября 2012 года в автокатастрофе. В автомобиль Hyundai, в котором актриса возвращалась домой, на полном ходу врезался Cadillac, промчавшийся на красный свет. Марина Голуб и ее водитель скончались на месте, а виновник ДТП скрылся. Позже его задержали и приговорили к 6,5 года тюрьмы.

На церемонии прощания с актрисой певица Алла Пугачева сказала, что Марина Голуб ушла из жизни «красавицей, влюбленной в жизнь».

Общество,Фото,Марина Голуб,Сергей Герасимов,Константин Райкин,Алла Пугачева,ГРУ,
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