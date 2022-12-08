В Москве начали проверку жалоб на подозрительную Coca-Cola

Управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области получили жалобы на напитки Coca-Cola в некоторых столичных и подмосковных магазинах, начата проверка. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"На прошлой неделе по Telegram-каналам активно расходилась новость о подозрительной Coca-Cola, которая продается в некоторых столичных и подмосковных магазинах. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток. Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в России с 5 декабря работает горячая линия по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. "Эксперты Роспотребнадзора готовы проконсультировать граждан в том числе по вопросам качества сладких напитков, помочь в оформлении претензии в адрес продавца или производителя", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Как сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, торговые сети - члены АКОРТ тщательно проверяют документацию всех включаемых в ассортимент товаров на предмет соответствия нормам действующего законодательства и постоянно проводят внутренний аудит поставщиков, которые при сотрудничестве с сетями должны следовать кодексу добросовестных практик.
"Системный и многоступенчатый контроль позволяет не допустить контрафактные товары на полки", - подчеркнул Караваев.
Ассоциация компаний розничной торговли создана по инициативе ряда торговых сетей в 2001 году. В настоящее время АКОРТ объединяет более 20 крупнейших компаний, суммарно занимающих более 30% рынка розничной торговли России: X5 Group, "Магнит", "Лента", "М.Видео-Эльдорадо", "Спортмастер", Metro Cash & Carry, "Ашан", "Детский мир", "Снежная королева" и другие.