В Москве начали проверку жалоб на подозрительную Coca-Cola

Управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области получили жалобы на напитки Coca-Cola в некоторых столичных и подмосковных магазинах, начата проверка. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"На прошлой неделе по Telegram-каналам активно расходилась новость о подозрительной Coca-Cola, которая продается в некоторых столичных и подмосковных магазинах. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток. Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в России с 5 декабря работает горячая линия по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. "Эксперты Роспотребнадзора готовы проконсультировать граждан в том числе по вопросам качества сладких напитков, помочь в оформлении претензии в адрес продавца или производителя", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, торговые сети - члены АКОРТ тщательно проверяют документацию всех включаемых в ассортимент товаров на предмет соответствия нормам действующего законодательства и постоянно проводят внутренний аудит поставщиков, которые при сотрудничестве с сетями должны следовать кодексу добросовестных практик.

"Системный и многоступенчатый контроль позволяет не допустить контрафактные товары на полки", - подчеркнул Караваев.

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