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9 минут назад

В России выявили 7465 случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 7

В России за сутки выявили 7465 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 650 659. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 7465 случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число новых заболевших составило 7430.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1439), Петербурге (902) и Свердловской области (340). Меньше всего — в Ненецком округе (2 случая), а также в Ингушетии, Туве и в Северной Осетии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1447. За этот же период 5994 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 049 420.

За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 506 человек.

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