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1 час назад

Суд в Санкт-Петербурге запретил 10 Telegram-каналов по иску военной прокуратуры

Газета.Ruиещё 1

Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил административные иски военной прокуратуры и запретил 10 Telegram-каналов, которые, по утверждению ведомства, деморализовали россиян своими публикациями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд в Санкт-Петербурге запретил 10 Telegram-каналов по иску военной прокуратуры
Фото: Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Отмечается, что военной прокуратурой контент запрещенных Telegram-каналов содержал материалы, "направленные на деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ, призывы военнослужащих ВС РФ к дезертирству, а также оскорбление представителей власти РФ".

"Информация используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Утверждается также, что интернет-ресурсы собирали и распространяли персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В конце ноября глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.

По словам Пискарева, на ресурсах издания размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

Общество,Василий Пискарев,Верховный суд,Госдума,
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