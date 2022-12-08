Названы консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года

Российским туристам, которые планируют поездку на Новый год или Рождество в Европу, посоветовали обращаться за шенгенской визой в визовые центры и консульства Болгарии, Венгрии, Испании, Греции, Хорватии и Кипра. О том, где можно успеть получить шенген в декабре, сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным экспертов туроператорских компаний «Русский Экспресс», ICS Travel Group, TEZ TOUR и BSI Group, у россиян есть высокие шансы получить шенген в эти страны до наступления рождественских и новогодних каникул в визовых центрах и консульствах (с 24-25 декабря по 8 января). В PAC Group уточнили, что для выдачи визы в Венгрию в Москве до конца 2022 года документы должны быть сданы до 8 декабря.

Шансы получить итальянский шенген в декабре большинство экспертов назвали теоретическими. В BSI Group считают, что еще есть возможность успеть с оформлением бизнес-визы во Францию, тогда как запись на обычную краткосрочную визу доступна только на конец года.

«В любом случае эксперты советуют туристам очень поторопиться с подачей документов — это нужно сделать в ближайшие дни. Как подчеркивают в "Русском Экспрессе", в среднем визу делают 2,5 недели, и в этом случае можно рассчитывать на выход готового паспорта до европейского Рождества», — добавили в АТОР.