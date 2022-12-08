В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
15 минут назад

Названы консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года

Lenta.ru

Российским туристам, которые планируют поездку на Новый год или Рождество в Европу, посоветовали обращаться за шенгенской визой в визовые центры и консульства Болгарии, Венгрии, Испании, Греции, Хорватии и Кипра. О том, где можно успеть получить шенген в декабре, сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы консульства стран с высоким шансом выдачи шенгена до Нового года
Фото: ТАССТАСС

По данным экспертов туроператорских компаний «Русский Экспресс», ICS Travel Group, TEZ TOUR и BSI Group, у россиян есть высокие шансы получить шенген в эти страны до наступления рождественских и новогодних каникул в визовых центрах и консульствах (с 24-25 декабря по 8 января). В PAC Group уточнили, что для выдачи визы в Венгрию в Москве до конца 2022 года документы должны быть сданы до 8 декабря.

Шансы получить итальянский шенген в декабре большинство экспертов назвали теоретическими. В BSI Group считают, что еще есть возможность успеть с оформлением бизнес-визы во Францию, тогда как запись на обычную краткосрочную визу доступна только на конец года.

«В любом случае эксперты советуют туристам очень поторопиться с подачей документов — это нужно сделать в ближайшие дни. Как подчеркивают в "Русском Экспрессе", в среднем визу делают 2,5 недели, и в этом случае можно рассчитывать на выход готового паспорта до европейского Рождества», — добавили в АТОР.

Ранее в ноябре Франция была названа страной, стабильно выдающей «длинную» шенгенскую визу россиянам. Согласно статистике результатов обращений за туристическими визами, которыми делились туристы на «Форуме Винского», 22 процента обратившихся за французскими визами получили их на пять лет.

Общество,Новый год 2023,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители