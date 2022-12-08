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42 минуты назад

У россиян появится новое обязательство

Елена Прошина

Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят проект закона, который предполагает, что россияне будут проверять свое газовое оборудование в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

У россиян появится новое обязательство
Фото: ТАССТАСС

Первое чтение состоялось в 2018 году, все это время документ дорабатывался. В нем содержится принцип «один дом — одна обслуживающая организация». Это значит, что жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой компанией, с которой сотрудничает управляющая компания. Сегодня около 10-50% квартир не имеют подобных соглашений, что приводит к отсутствию проверок и, как следствие, несчастным случаям.

Как заявил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев, его компания давно предлагала обеспечить безопасность в домах, передав отслеживание газового оборудования под контроль профессионалов. Инициатива была озвучена еще восемь лет назад.

«Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени — многие несчастья могли бы не произойти», — отметил он.

Общество,Валерий Ковалев,Сергей Пахомов,Городские Инновационные Технологии,Госдума,
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