У россиян появится новое обязательство

Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят проект закона, который предполагает, что россияне будут проверять свое газовое оборудование в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова .

Первое чтение состоялось в 2018 году, все это время документ дорабатывался. В нем содержится принцип «один дом — одна обслуживающая организация». Это значит, что жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой компанией, с которой сотрудничает управляющая компания. Сегодня около 10-50% квартир не имеют подобных соглашений, что приводит к отсутствию проверок и, как следствие, несчастным случаям.