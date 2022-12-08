Перечислены популярные у московской молодежи профессии

«В 2022 году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия. Почти 40 процентов трудятся поварами, кухонными работниками, официантами и бариста. Популярностью пользуется ретейл, в том числе электронная торговля. Около 17 процентов молодых специалистов выбрали вакансии продавцов-консультантов, мерчандайзеров, менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу», — рассказала заммэра.