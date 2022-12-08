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14 минут назад

Перечислены популярные у московской молодежи профессии

Мослента

Популярные у московской молодежи профессии перечислила на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перечислены популярные у московской молодежи профессии
Фото: UnsplashUnsplash

«В 2022 году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия. Почти 40 процентов трудятся поварами, кухонными работниками, официантами и бариста. Популярностью пользуется ретейл, в том числе электронная торговля. Около 17 процентов молодых специалистов выбрали вакансии продавцов-консультантов, мерчандайзеров, менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу», — рассказала заммэра.

Работодатели имеют потребность в кадрах рабочих профессий: они готовы принимать в штат сотрудников без опыта, но с профильным образованием в высших и средних специальных учебных заведениях. Молодых специалистов приглашают на вакансии инженеров различного профиля, слесарей, токарей, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, гальваников и операторов-наладчиков станков с числовым программным управлением.

Ранее россияне назвали самые перспективные профессии в новом году. Большинство опрошенных (62 процента) отметили, что на первом месте рейтинга — профессия IT-специалиста.

Общество,Анастасия Ракова,
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