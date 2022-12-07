Лебедев обратился к депортированному из России блогеру Некоглаю

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на ролик депортированного из России блогера Николая «Некоглая» Лебедева, в котором он рассказал об избиении сотрудниками полиции в столичном отделении МВД. Свое мнение о тиктокере он высказал в ролике на YouTube.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Красавчик, что он выступил! Ему сил и удачи! Он точно не заслужил такого отношения. Я хочу передать Николаю привет и пожелать не говорить злых слов про Россию, потому что отдел полиции — это не вся Россия», — отметил Лебедев.

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По его словам, тиктокер «нашел в себе силы, чтобы рассказать» о произошедшем. Дизайнер также добавил, что ценит решение Некоглая опубликовать ролик и не пытаться забыть о ситуации.

При этом Лебедев подверг критике решение депортировать блогера, назвав это ошибкой.

«Вместо того, чтобы порадоваться тому, как Некоглай разгоняет тему среди молодежной аудитории, случилось очередное воспаление геморроя. <...> Несчастный мальчик попал в систему для плохих ребят, в котором силовики думали, что он преступник», — заключил дизайнер.

Ранее Некоглай подробно рассказал, что его избили полицейские в отделении, а после заставили на коленях извиняться за видео с пародией. По его словам, в полиции его также обрили налысо. В качестве доказательств блогер показал справку из травмпункта. По словам тиктокера, избиение произошло перед его депортацией из России.

В начале ноября Некоглай снял ролик, в котором обыграл действия российского военного, который отбросил от себя падающие с беспилотника гранаты. В качестве музыкальной темы он использовал кавер песни «Распутин» группы Boney M.

На ролик блогера обратила внимание руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Она заявила, что организация сообщит о ролике в Генпрокуратуру и МВД, так как действия блогера направлены на дискредитацию Вооруженных сил России.