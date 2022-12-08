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20 минут назад

Попова заявила, что в Россию пришел самый опасный вариант гриппа

Газета.Ruиещё 4

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию пришел самый опасный вариант гриппа - вирус гриппа А (H1N1). Он способен нанести серьезный ущерб здоровью заболевшего.

В Россию пришел самый опасный вариант гриппа
Фото: ТАССТАСС

"Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1)... [Этот вирус] вызвал пандемию 2009–2010 года", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

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H1N1 обладает высоким потенциалом распространения, нередки летальные исходы в группе пожилых и людей с пониженным иммунитетом. По словам главы ведомства, минимальный инкубационный период для появления симптомов может составлять от нескольких часов до семи дней. При этом и свиной грипп, и коронавирус, и другие респираторные инфекции начинаются одинаково: у больного возникает общее недомогание, повышается температура.

"Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые", - заключила Попова.

Система здравоохранения России, по ее словам, готова к росту числа заболевших. Пациентам рекомендуется не пытаться диагностировать и лечить заболевание самостоятельно, а сразу же обращаться к врачу. Повышенный уровень Свиной грипп был выявлен уже в 74 регионах России, заявили в Роспотребнадзоре.

Повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей отмечается и в столице. Особенно заболеваемость распространена среди взрослых и среди детей 7 -14 лет. Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. В школы разосланы письма с требованием отправлять весь класс на дистанционное обучение, если болеют более 20% учеников.

Три волны Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее спрогнозировал в нынешнем эпидемическом сезоне три волны заболеваемости гриппом. По словам специалиста, в настоящее время идет первая волна, вторая ожидается после новогодних праздников, а третья - в конце февраля.

"У каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов", - отметил Тимаков.

По его мнению, текущий подъем заболеваемости пойдет на спад через две-три недели.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Дефицита лекарств против гриппа в российских аптеках нет, подчеркнул также министр. По словам Мурашко, все российские вакцины против гриппа эффективны в том числе и против варианта H1N1.

"Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна", - резюмировал Мурашко.

Общество,Евгений Тимаков,Михаил Мурашко,Анна Попова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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