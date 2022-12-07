Попова заявила о серьезности пришедшего в Россию гриппа

В Россию в 2022 году пришел вирус гриппа, который наносит наиболее серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Грипп пришел в этом году всерьез», - подчеркнула Анна Попова.

Глава ведомства уточнила, что в Россию пришел вирус гриппа А (H1N1). Первый раз он проявился в 2009 году. Его приход вызвал пандемию гриппа среди населения страны.

Попова напомнила, что этот вариант вызывает большое количество осложнений. Кроме того, он может привести к летальным исходам у ослабленных людей.

Ведомство направило в школы методическое письмо, в котором говорится о том, что детей следует переводить на дистанционное обучение в случае неявки на занятия свыше 20% учащихся, отметила глава ведомства.