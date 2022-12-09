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1 час назад

Член СПЧ прокомментировал слова Медведева о возвращении смертной казни в России

Газета.Ruиещё 10

Спецоперация на Украине не является поводом для возвращения смертной казни, заявил в интервью Pravda.Ru член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал недавнее заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности введения высшей меры наказания в условиях военного времени.

Член СПЧ: СВО не повод для возвращения смертной казни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конституционный суд заключил, что мы не можем без изменения закона объявить такое наказание. Даже в случае проведения военной спецоперации и борьбы с нацизмом», — отметил Кабанов.

Он добавил, что смертная казнь как мера наказания устранена в России из-за гуманизма.

Ранее Медведев заявил, что сейчас нет речи о скором возврате в РФ смертной казни, однако это возможно и без изменений в Конституции страны. По словам политика, высшая мера наказания может быть возвращена при существующей опасности тягчайших преступлений или в военное время.

Общество,Кирилл Кабанов,Дмитрий Медведев,Совет по правам человека,Совет безопасности РФ,
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