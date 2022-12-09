Член СПЧ: СВО не повод для возвращения смертной казни в России

«Конституционный суд заключил, что мы не можем без изменения закона объявить такое наказание. Даже в случае проведения военной спецоперации и борьбы с нацизмом», — отметил Кабанов.

Ранее Медведев заявил, что сейчас нет речи о скором возврате в РФ смертной казни, однако это возможно и без изменений в Конституции страны. По словам политика, высшая мера наказания может быть возвращена при существующей опасности тягчайших преступлений или в военное время.