Путин прокомментировал отъезд граждан из России

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 7 декабря, что не станет давать оценку тем, кто покинул государство. По его словам, возможно, кто-то считает, что это не их страна. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введение санкций против россиян, которые покинули территорию России после начала мобилизации.

Путин подчеркнул, что не станет давать оценок тем гражданам, которые уехали из России в ходе мобилизации. Он добавил, что это «отдельная тема», на которую можно долго говорить.