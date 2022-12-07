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1 час назад

Путин прокомментировал отъезд граждан из России

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 7 декабря, что не станет давать оценку тем, кто покинул государство. По его словам, возможно, кто-то считает, что это не их страна. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин прокомментировал отъезд граждан из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введение санкций против россиян, которые покинули территорию России после начала мобилизации.

Путин подчеркнул, что не станет давать оценок тем гражданам, которые уехали из России в ходе мобилизации. Он добавил, что это «отдельная тема», на которую можно долго говорить.

В Совфеде высказались о последствиях для уехавших из страны россиян

«Может быть, кто-то считает, что это даже не их страна», - уточнил глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Общество,Андрей Клишас,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Совет по правам человека,Совет Федерации,
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