Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн

Музей христианского искусства в Троице-Сергиевой лавре стал первым церковным музеем в России, экспозиции которого доступны в онлайн режиме.

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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу музея в Троице-Сергиевой лавре.

На сайте музея christianmuseum.ru теперь можно ознакомиться с одной из крупнейших в России коллекций произведений искусства, принадлежащих Русской Православной Церкви.

Коллекция насчитывает более 20 тысяч единиц хранения, для знакомства с экспозицией оцифровано около тысячи лучших экспонатов.