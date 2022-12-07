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49 минут назад

Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн

RT на русском

Музей христианского искусства в Троице-Сергиевой лавре стал первым церковным музеем в России, экспозиции которого доступны в онлайн режиме.

Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу музея в Троице-Сергиевой лавре.

На сайте музея christianmuseum.ru теперь можно ознакомиться с одной из крупнейших в России коллекций произведений искусства, принадлежащих Русской Православной Церкви.

Коллекция насчитывает более 20 тысяч единиц хранения, для знакомства с экспозицией оцифровано около тысячи лучших экспонатов.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» о проходящих и готовящихся к открытию выставках.

Общество,Зельфира Трегулова,РПЦ,
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