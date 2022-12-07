В Крыму разрешили использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Власти Крыма сняли ограничение на применение пиротехнических изделий гражданами и компаниями в новогоднюю ночь, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", - написал он.
Запрет на использование пиротехники был введен летом на время специальной военной операции. В пресс-службе главы региона сообщали, что планируется разрешить хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, остальная пиротехника останется под запретом.