В Крыму разрешили использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", - написал он.